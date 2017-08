Mig milió de persones participa a la manifestació de Barcelona contra el terrorisme

Última actualització Dissabte, 26 d'agost de 2017 19:30 h

La marxa s'ha fet sota el lema 'No tinc por' i ha estat encapçalada per una representació dels serveis públics que van treballar en els atemptats de Barcelona i Cambrils

ACN Barcelona .- Unes 500.000 persones han participat a la manifestació de Barcelona contra el terrorisme i de record a les víctimes, segons ha informat la Guàrdia Urbana de la capital catalana. La marxa s'ha fet sota el lema 'No tinc por' i ha estat encapçalada per una representació dels diversos serveis públics que van treballar en els atemptats de Barcelona i Cambrils.



El recorregut s'ha fet des dels Jardinets de Gràcia fins a plaça Catalunya on hi ha hagut un breu acte a càrrec de l'actriu Maria Rosa Sardà i l'activista Míriam Hatibi que ha servit per posar de manifest el clam contra el terrorisme. Les autoritats polítiques i institucionals anaven en una segona fila amb el president Carles Puigdemont, el rei espanyol Felip VI o el president espanyol, Mariano Rajoy entre d'altres.Malgrat el fort desembarcament de líders espanyols, els manifestants s’han comportat amb plena normalitat.Malgrat poder repartir banderes espanyoles amb tota llibertat moltes d’elles no han pogut ser repartides perquè la gent no les volia.