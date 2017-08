ANC i Òmnium lloen els manifestants que han denunciat “la hipocresia d’aquells que trafiquen amb armes”

QUERIDO NAZI-ONANISTA "zapustarrastroso" JUAN RUIZ SOLANAS aka como SUPERCAT de Figueras-Gerona: Tus palabras resuenan en mis oídos como un zumbido de moscas. VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes) VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes)

26 d'agost de 2017, 20.44 h

EL COMISARIO PAELLA EN SU HABITUAL TONO CHULESCO Y SALVAVIDAS (sic) PASA DE PONER BOLARDOS PORQUE LO DIGA EL MINISTERIO DEL INTERIOR. AQUI EL "CAMPO DE FUERZA" DEL SEPARATISMO NOS PROTEGERA PORQUE PARA EL JIHADISMO NO SOMOS EJPANHA SINO UNA terra de pau i acollida.



El jefe de los Mossos dijo en su intervención que no tomarían las medida de instalar bolardos en zonas concurridas de gente solo "por si acaso, por postureos, porque aquí hacen no se qué, aquí también"

