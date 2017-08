L’1 de setembre tindrem una hisenda catalana preparada per la Catalunya independent

Última actualització Diumenge, 27 d'agost de 2017 11:35 h

Just després d'incorporar 256 treballadors, obrirà 27 noves oficines i assumirà la recaptació executiva d'impostos propis i cedits i de les multes de trànsit

ACN Barcelona .- 1 de setembre. És la data en què l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) farà un "salt molt rellevant" que permetrà "posar les bases perquè de cara al futur puguem assumir noves competències", tal com ha explicat en una entrevista a l'ACN el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó. El proper divendres l'ATC obrirà 14 noves oficines pròpies i 13 noves oficines compartides arreu del territori i haurà incorporat 256 nous treballadors per fer-les funcionar; s'assumirà el control total dels impostos propis i cedits; es posaran en funcionament noves fases dels nous programes informàtics; i es començaran a recaptar deutes de forma "massiva" per la via executiva, com per exemple les 300.000 multes impagades a l'any del Servei Català del Trànsit.

L'Agència Tributària es dota de múscul i es fa present a tot el territori. L'1 de setembre obriran 14 noves oficines pròpies: Terrassa, Sabadell, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Mataró, Manresa, Vic, Santa Coloma de Farners, la Bisbal d’Empordà, Figueres, la Seu d'Urgell, Reus, i Tortosa. Aquestes s'afegiran als Serveis Centrals de Barcelona, ubicats a la Zona Franca, a les tres delegacions (Girona, Lleida i Tarragona) i a l'oficina del Poblenou, que va obrir al febrer. D'altra banda, també obriran 13 oficines compartides amb ens locals i supralocals adherits a la xarxa Tributs de Catalunya. S'ubicaran a Berga, Móra d'Ebre, Valls, el Vendrell, Tremp, Solsona, Olot, Ripoll, Cervera, Vielha, Vilanova i la Geltrú, Igualada, i l'Hospitalet de Llobregat.Per fer funcionar les noves oficines, s'han seleccionat 256 nous treballadors –la majoria dels quals són gestors tributaris i administratius– que s'han incorporat al llarg del mes d'agost de forma progressiva. Comptant aquests nous empleats, l'ATC tindrà una plantilla de 700 persones al setembre. La intenció és que a finals d'any en siguin 800. Després de l'estiu s'engegaran processos selectius per cobrir 40 gestors tributaris i 24 inspectors tributaris.D'on provenen aquests nous fitxatges? Com que l'Estat va vetar la possibilitat que l'ATC contractés personal que treballava a l'agència tributària espanyola, l'organisme ha buscat "alternatives", explica Salvadó. S'han posat en contacte amb més de 20 màsters de fiscalitat per "captar talent" a la universitat i han afavorit la incorporació dels registradors de la propietat, que al setembre deixaran de fer les liquidacions dels impostos cedits. De fet, 214 registradors de la propietat han passat a incorporar-se a l'ATC. Per a aquesta darrera convocatòria de 256 places, s'hi van presentar 4.800 candidats, fet que "evidencia l'èxit de talent", assegura Salvadó.A partir de l'1 de setembre, l'ATC assumirà la recaptació executiva dels impostos propis i cedits (que fins ara era realitzada per l'Estat) i d'impagats d'altres organismes com el Servei Català del Trànsit, que gestiona 300.000 deutes anuals. També d'institucions com les quatre Diputacions, consells comarcals i Ajuntaments com el de Barcelona i Sabadell. La recaptació executiva és el cobrament dels impagats, que es fa a través de requeriments, notificacions i processos d'embargament.També al setembre, l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) assumirà la gestió dels impostos cedits de la Generalitat, que fins ara feien els registradors de la propietat. Així, l'ATC farà funcions d'atenció i informació al contribuent, comprovació, liquidació i recaptació dels impostos sobre successions i donacions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.A banda, en el novè mes de l'any també entraran en funcionament noves versions dels programes informàtics amb què treballa l'ATC: l'e-Spriu i el G@udi. L'e-Spriu és el nou sistema estrenat principis de juliol amb la liquidació de l'impost de begudes ensucrades i té capacitat per gestionar tot tipus d'impostos. Tot i la recent implantació de l'e-Spriu, de moment el G@udi servirà per seguir gestionant els impostos cedits, com l'Impost de Transmissions Patrimonials i el de successions. D'altra banda, també s'incorporen sistemes de formació a distància (e-learning) per al personal "molt ambiciosos", assegura Salvadó.D'altra banda, a partir de l'octubre l'Agència Tributària de Catalunya gestionarà els 4.500 milions d'euros anuals que la Generalitat i les seves 170 empreses paguen a l'Estat en concepte d'IRPF, IVA i cotitzacions socials. Això significa que l'ATC canalitzarà el pagament d'aquests impostos a l'Estat. El canvi implicarà més "eficiència i agilitat", ha defensat Salvadó, qui ha recordat que "en números absoluts, estem pagant més tributs a l'estat que no pas els que rebem amb les actuals competències". Amb aquesta operació, l'ATC es transforma en proveïdor de serveis tributaris, ha dit el secretari d'Hisenda. A banda de la Generalitat i les empreses públiques, l'objectiu és acabar signant convenis amb altres administracions perquè l'ATC pugui gestionar els impostos que paguen a l'Estat.