[Vídeo] La gent refusava les banderes espanyoles que oferien els unionistes

Última actualització Diumenge, 27 d'agost de 2017 14:35 h

La campanya per evitar les estelades va fracassar

Catalunya va expressar el seu dol després del xoc emocional que han representat els atemptats terroristes a Barcelona i ho va fer lliurement. Amb llibertat, cada un va portar la bandera que va voler i, per golejada, les estelades van guanyar. Això sí, no sense abans haver patit una campanya unionista ben organitzada i camuflada que demanava que no se'n portés cap.

Malgrat les pressions, els catalans van sortir en massa ahir a la manifestació a Barcelona i les estelades van acompanyar el dol. Tal com es pot veure al vídeo, aquells que demanaven no portar cap bandera, la campanya unionista, van repartir banderes espanyoles. De fet, les que es van poder veure eren idèntiques, fet que indica que eren repartires i no pas dures des de casa per la gent (una bandera plastificada amb pal blanc).

En aquest vídeo es pot veure com la campanya unionista sobre el terreny repartint estanqueres i... sense massa èxit. També, el ministeri de defensa espanyol va aprofitar per fer un tuit... amb la bandera espanyola.





La "violenta y crispada sociedad catalana":un tipo ofrece banderas españolas y la gente, con normalidad, las rechaza pic.twitter.com/3mpYfC6Gjg — Indep. en castellano (@IndEnCastellano) 27 d’agost de 2017

