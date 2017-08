Un representant de l'esquerra fraternal diu fatxes als independentistes

Última actualització Diumenge, 27 d'agost de 2017 16:00 h

Javier Pérez Andújar, escollit per fer el pregó de la Mercè passada, pixa fora de test a Twitter (una altra vegada)

El polèmic pregoner de la Mercè de l'any passat, Javier Pérez Andújar, escollit a dit pels comuns i que va realitzar el pregó més dens, llarg, avorrit, carregós i fatigant que mai es recorda, ha titllat de "plastes" i "fatxes" els independentistes pel sol fet d'haver portat la bandera en la qual creuen i senten a la manifestació d'ahir.

Javier Pérez Andújar afirma que "no té pàtria". Pretén ser el típic representant de l'esquerra internacionalista, aquella que ha d'abraçar la plurinacionalitat d'una espanya amb sobiranies múltiples. Però ja ho va dir Josep Pla "no hi ha res més semblant a un espanyol de dretes que un espanyol d'esquerres" i aquest n'és un exemple perfecte.

Andújar quan ha vist ultratjada la imatge del Gobierno i del mateix rei Felipe Vi, s'ha enfadat i ha piulat: "Visto lo visto, los patriotas Indepes son más plastas y más fachas que los patriotas españolistas, que ya es decir."



Andújar ha esborrat tots els tuits que recollia aquesta notícia on s'evidenciava que, malgrat no tenir pàtria, la sang espanyola corre revolucionada per les venes del pregoner: publicacions amb odi a Artur Mas, Raül Romeva i als sobiranistes en general, arribant a dir que s'eixugava el cul amb una estelada.

Visto lo visto, los patriotas Indepes son más plastas y más fachas que los patriotas españolistas, que ya es decir. — Javier Pérez Andújar (@sanadrianfever) 27 d’agost de 2017

No tinc por. No tinc Déu. No tinc Pàtria. — Javier Pérez Andújar (@sanadrianfever) 26 d’agost de 2017

