[Vídeo] Tele5 destrossa Albert Rivera sense voler

I és que amb l'afany d'amagar les estelades, quan la cadena espanyola privada mentre entrevistava el líder de Ciudadanos, va punxar unes concretes imatges de la manifestació. En aquest cas, del grupet petit de gent que portava un dels símbols que ha usat el partit taronja a les seves campanyes electorals: un cor format per l'estanquera i la senyera i envoltat de banderes espanyoles.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal