Última actualització Dilluns, 28 d'agost de 2017 10:05 h

"Mentre alguns ens llencen merda, la nostra gent en dóna flors"

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



El Matí de Catalunya Ràdio ha començat avui la nova temporada i ho ha fet entrevistant al Major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Hi havia, certament, moltes incògnites sobre les informacions que han anat sortint després dels atemptats de Barcelona i Cambrils i l'explosió d'Alcanar. Trapero ha contestat i ha contrarestat algunes de les intoxicacions de l'Estat.

El bloqueig de l'Estat

El Major Trapero no ha tingut pèls a la llengua a l'hora de denunciar el bloqueig que pateixen els mossos per part de l'Estat espanyol: "no es va comunicar la informació als mossos, el cos és la policia de referència a Catalunya, un fet que a hores d'ara no es pot qüestionar. Així mateix, ha explicat que "la informació que ve d'Europa entra per una finestreta a Madrid i en fa el repartiment. La informació no flueix". Uns fets que ja eren vox pòpuli i que Trapero s'ha encarregat de confirmar. Malgrat tot, ha volgut especificar que "seria injust dir que si haguéssim tingut la informació, hauríem evitat l'atemptat".

L'explosió d'Alcanar

Sobre els fets d'Alcanar, Trapero ha descobert que "la primera tesi va ser una explosió de gas. L'element que es tracti de terrorisme apareix en la segona explosió". I aquí ha sentenciat quelcom fonamental que destapa les intoxicacions de l'Estat: "la Guàrdia Civil no va demanar intervenir a Alcanar, algú s'ho ha inventat". Així de clar es mostrava Trapero desmentint tot el que s'ha dit des de la Meseta per acabar afegint que "Els mossos no tenim coneixement de cap investigació del ministeri de l'interior sobre imams".

Les relacions internacionals dels Mossos

Trapero també ha volgut deixar clar que els mossos estan aïllats en aquest sentit: "L'estat no ens reconeix competències, tampoc tenim relacions amb intel·ligència com la CIA". Per tant, en aquesta mateixa línia ha explicat que "la policia belga no va alertar de res".

El caliu de la gent

També hi ha hagut un moment distès com quan Mònica Terribas li ha regalat la samarreta amb la famosa frase de Trapero: "bueno, pos vale, pos adiós". Tanmateix, però, Trapero s'ho ha fet venir bé per a donar les gràcies als catalans i a les seves mostres de suport i alhora denunciar l'Estat: per sort la policia que jo dirigeixo cada cop està més a prop de la gent. Uns llencen merda, altres flors".

Notícies relacionades