Noves intoxicacions s'inventen que l'ANC va controlar la seguretat de la manifestació

Tot i que la manifestació a Barcelona va ser dissabte, avui dilluns continuen les intoxicacions de la caverna. Una altra vegada, l'Assemblea Nacional Catalana n'és l'objectiu de les difamacions. En aquesta ocasió, però, Jordi Sànchez, el seu president, ja no ha tingut més paciència i ha explotat a Twitter i en majúscules "MENTEIX MÉS QUE RESPIRA!".

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, li ha pujat la mosca al nas, i no n'hi ha per menys. Avui ha explotat després que en menys d'una setmana l'entitat sobiranista hagi rebut dos atacs d'intoxicacions i difamacions de mitjans espanyols unionistes. Si ara fa uns dies es vinculava al terrorista Younes Abouyaaqoub al voluntariat de l'ANC , avui diferents diaris fets a la Meseta asseguren que l'entitat sobiranista controlava la seguretat de la manifestació i, a més, va repartir estelades.

Jordi Sànchez, des del seu Twitter, ha cridat (en majúscules) "MENTEIX MÉS QUE RESPIRA" al·ludint a tots aquells que han publicat tals informacions falses. A més, ha afegit que "els voluntaris no van assumir la seguretat. Això va ser sempre una responsabilitat dels cossos policials mossos, guàrdia urbana i casa reial" i també ha deixat clar que "els voluntaris eren de diverses entitats, no només de l'ANC". Ha aclarit que "no es va repartir ni posar cap bandera" i ha agraït la tasca dels voluntaris: "embrutar el nom dels voluntaris per desviar l'atenció de l'escridassada és indigne. Qui no vegi el problema és que no el vol o pot resoldre".

Qui escriu que @assemblea es va infiltrar i va controlar seguretat de la manifestació contra atemptats MENTEIX MÉS QUE RESPIRA #Notincpor pic.twitter.com/n2e0kOVMj5 — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 28 d’agost de 2017

