Zoido reconeix que els controls a la presó no havien detectat “cap tipus de radicalització” de l’imam de Ripoll

Última actualització Dilluns, 28 d'agost de 2017 12:00 h

Ho diu després de de les declaracions de Trapero a CatRàdio

ACN Madrid .- El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat aquest dilluns en una entrevista a la COPE que els protocols als centres penitenciaris no van detectar “cap tipus de radicalització” de l’Imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, que va complir quatre anys d'internament entre el 2010 i el 2014 a la presó de Castelló per tràfic de drogues. “El seguiment no va concloure que aquesta persona estigués radicalitzada i que pogués passar a liderar o cometre atemptats”, ha dit Zoido, que ha assegurat que aquest va ser el motiu pel què només es va proposar que s’apliqués la seva pena d’expulsió de l’Estat, malgrat que finalment un jutge va suspendre aquesta ordre. Després, segons el ministre, “hi va haver uns controls, però aquesta persona no havia demostrat cap tipus de radicalització” i “fins i tot ara escombrant les xarxes socials segueix sense aparèixer cap traça de radicalització”. El ministre també ha apuntat que després dels atemptats caldrà “adaptar” els mecanismes de control sobre l’adquisició de productes que puguin permetre la fabricació d’explosius, en referència a l’adquisició per part de la cèl·lula de 500 litres d’acetona i més de 100 bombones de butà sense ser detectats.

Segons Zoido, caldrà adaptar els protocols de control i seguiment de possibles gihadistes perquè “el modus operandi ha canviat”, com ho demostra el fet que la cèl·lula estava formada per gent jove que no feien cap “ostentació” del seu radicalisme. “Els controls existeixen. Ha pogut fallr-ne algun, i cal veure com evitar que torni a passar”, ha dit el ministre, que ha apuntat que hi ha hagut “diversos factors” que han donat lloc a aquesta circumstància.

Zoido també ha apuntat que la cèl·lula planejava atemptar contra “algun monument” de Barcelona, tot i que ha evitat referir-se explícitament a la Sagrada Família. Segons ha assenyalat, els terroristes pretenien fer explotar les bombes a un “monument emblemàtic perquè al ressonància a nivell internacional fos més gran”.

Pel que fa a la petició dels Mossos d’integrar-se a la Europol, el ministre ha assegurat que la policia catalana ja té accés a la base de dades, però a través de la unitat del Cos de Policia Nacional que és qui fa d’enllaç a la resta de policies de l’Estat. “ells volen tenir accés d’una altra manera”, ha dit Zoido, però “el reglament” diu que “només hi pot haver una unitat policial per país”.

