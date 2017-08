La Llei de transitorietat jurídica deixa sense arguments els que no volen votar

Última actualització Dilluns, 28 d'agost de 2017 12:35 h

JxSí i la CUP estan d'acord amb aquesta llei i que s'aprovi abans de l'1-O

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Els grups parlamentaris de JxSí i la CUP han acordat que la Llei de transitorietat quedi aprovada abans de la celebració del referèndum previst per a l’1 d’octubre. Així ho han anunciat el president de JxSí, Lluís Corominas, i el diputat anticapitalista Benet Salellas, durant la presentació pública davant la premsa de les línies mestres de la llei, on també han detallat que la norma rep el nom complet de “Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república”.

Tant Corominas com Salellas han insistit que la Llei de transitorietat s’aprovarà abans del referèndum perquè “tant els del ‘Sí’ com els del ‘No’ sàpiguen quines són els conseqüències del seu vot” i quins seran els passos a seguir en tots els escenaris. De fet, Salellas ha assegurat que aquesta llei "és una interpel·lació a la participació de l'1-O per saber què es farà després si es guanya el 'Sí' i perquè aquells que fins ara no s'han sentit cridats puguin prendre una decisió".



Notícies relacionades

Els dos grups han explicat que durant el matí d’aquest dilluns enregistraran al Parlament el text de la proposició, per tal que iniciï el seu tràmit a la cambra. De moment, JxSí i la CUP han donat pocs detalls del contingut de la pròpia llei, comprometent-se a explicar-la amb posterioritat als periodistes en una sala adjunta on s'hi farà una conferència.El que sí han concretat és que el text té 89 articles i 3 disposicions finals, i una d’elles serà “suspensiva”, permetent així que només entri en vigor la llei si el ‘Sí’ a la independència guanya a l’1-O.