Última actualització Dilluns, 28 d'agost de 2017 14:00 h

El ministre de l'Interior es mosta convençut que "els Mossos donaran suport a la llei"

"Jo l'únic que puc assegurar és que el govern d'Espanya defensarà la unitat d'Espanya, la sobirania nacional i sense dubte la il·legalitat d'un referèndum unilateral", ha sentenciat el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido.

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha advertit aquest dilluns en una entrevista a la COPE que el seu executiu impedirà qualsevol intent de celebrar el referèndum de l'1-O. "Sóc de l'opinió que no hi haurà referèndum", però "si s'entossudeixen en què hi hagi referèndum, la nostra obligació és que no n'hi hagi", ha afirmat en una entrevista a la COPE.



"Jo l'únic que puc assegurar és que el govern d'Espanya defensarà la unitat d'Espanya, la sobirania nacional i sense dubte la il·legalitat d'un referèndum unilateral", ha sentenciat. Segons Zoido, la resposta de l'executiu espanyol passarà per l'aplicació de "l'imperi de la llei i l'estat de dret". "Cada mesura que prenguin tindrà una resposta per part del govern espanyol", ha dit.



Suport a la Llei



El ministre també s'ha mostrat "convençut" que "els Mossos donaran suport a la llei" independentment del criteri del Govern, perquè "qui està obligat a fer complir la llei, la farà complir".



Respecte a la manifestació d'aquest dissabte i la presència d'estelades, Zoido ha assegurat que la imatge respon a persones que "estaven en punts estratègicament situats" però que no representen el conjunt dels manifestants, perquè "hi havia una majoria silenciosa" que no actuava en aquesta direcció. "Hi va haver persones que desgraciadament es van manifestar amb expressions que estaven fora de lloc", ha dit, però "en un tema de terrorisme utilitzar estratègies d'aquest tipus és passar-se de la ratlla i la societat posarà tothom al seu lloc".

Evitar crítiques als Mossos

El ministre ha evitat fer crítiques sobre la investigació dels Mossos perquè "la investigació està oberta" però "ja hi haurà temps" per determinar els detalls de l'actuació del cos. Ha destacat que "hi va haver coordinació" amb "protocols que van funcionar des del primer moment" i ha assegurat que "tots van estar remant en la mateixa direcció". "Com sempre quedarà algun serrell que es pugui tractar, però ara cal aprofundir en la unitat", ha dit.

