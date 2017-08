Podemos esbomba el sopar amb Junqueras en favor dels seus interessos

Segons es desprèn de diverses fonts consultades, la representació independentista va entrar al sopar amb la sorpresa desagradable que els estaven esperant per una filtració interessada de Podemos, i en van sortir encara més decebuts davant l'actitud de Pablo Iglesias i del mateix Domènech respecte al referèndum. Cap compromís, pilotes fora i obsessionats amb el suport vital republicà per a una futura moció de censura a Rajoy amb el PSOE.

Enric Juliana, el periodista amic de Pablo Iglesias i dels comuns ho remata amb un article a La Vanguardia amb l'interès de recuperar la tercera via, ja morta. Així mateix, la crònica de Juliana també beu d'una única font, la propera a Podemos.

Es demostra que Podemos li importa més l'estratègia que els acords i la filtració al digital espanyol ho confirma: els estaven esperant a la porta de casa de Jaume Roures per a fer la foto i es va publicar la notícia abans que el sopar acabés.

No es podia fer la informació completa sense que el sopar hagués finalitzat

Primer de tot, ja fa pudor de socarrim que l'exclusiva fos escrita i publicada abans que acabés el sopar quan ja s'estava explicant el suposat contingut de la trobada. L'interès de Junqueras es va centrar a intentar que els comuns es mullessin d'una vegada sobre la realització del referèndum i que Ada Colau es posés a disposició dels organitzadors de l'1-O. Ni Pablo Iglesias, ni Domènech van fer el mínim gest en aquest sentit, tirant pilotes fora, tal com ha pogut saber directe!cat.

Diferents fonts consultades perasseguren que la informació de El Confidencial té un biaix clarament favorable als interessos dels Comuns per tal de fer trontollar l'aliança entre PdEcat i ERC a un mes de referèndum. Membres de CSQP comentaven aquest matí joiosos als passadissos del Parlament que la trobada anava molt bé per posar nerviosos els socis de la coalició Junts pel Sí.

