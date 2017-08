28 d'agost de 2017, 17.12 h

És patetic el tiu aquest, el 155 no serveix per suspendre cap autonomía sinó per obligar-la a cumplir les seves funcions, és a dir l'estat obliga la comunitat en qüestó a cumplir les seves funcions, no per suspendre l'autonomía, em fan gràcia tots aquests uniiomerdes, com ho justificaràn legalment una suspensió? com? se l'inventaràn sobre la marxa? seria la seva paraula contra la nostra, perquè nosaltres ho podríem portar a Estrasburg i demostrar com espanya s'inventa un article o ... Llegir més