Un error burocràtic fa que els aficionats esperin sota el sol la sortida del jugador

El fitxatge d'Ousmane Dembélé no ha començat amb bon peu. I no fem referència a l'astronòmica xifra que ha pagat el Barça per aquest nano de només 20 anys (105 milions d'euros més variables que poden arribar als 45 ME) sinó per la presentació que s'està fent ara mateix al Camp Nou.



Hi havia il·lusió i esperança amb l'únic fitxatge del Barça que fa trempar aquest any, Ousmane Dembélé. El problema és que, de la il·lusió s'ha passat a l'enuig. I és que els més de 15.000 aficionats que han anat al Camp Nou a veure la nova estrella blaugrana han esperat molta més estona de la prevista sota el sol, indignats. Segons un comunicat del Barça, el jugador no podia sortir per un error burocràtic en el 'transfer' del jugador.

Aquesta situació ha començat a desesperar als aficionats i la multitud ha iniciat càntics contra Bartomeu i la seva directiva tal com es pot veure al vídeo:





