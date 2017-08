Última actualització Dimarts, 29 d'agost de 2017 05:00 h

L'hemeroteca passa factura al rei Borbó

L'hemeroteca no sol anar a favor dels representats polítics. És el cas de Felipe VI, actual rei Borbó de l'Estat Espanyol, que quan encara era príncep, va discutir amb una ciutadana a Navarra i les càmeres de Canal 4 Navarra ho van captar el juny del 2011.

En el debat, la navarresa, que aguanta amb dignitat la pressió i els comentaris en contra dels que rodegen l'actual monarca, li pregunta al Príncep si quan sigui rei possibilitarà la possibilitat de la celebració d'un referèndum perquè els espanyols decideixin que volen ser una monarquia o una república.

Durant l'acalorada conversa, Felipe Vi arriba afirmar, sobre el referèndum, que "amb els mecanismes democràtics, tot és possible". Una frase que avui dia els demòcrates catalans, tant els del 'Sí' com els del 'No' repeteixen una vegada i una altra a l'unionisme que pretén impedir amb tots els mitjans l'1-O.

A més, però, Felipe VI s'acaba fartant de la insistència de la noia i, per a desacreditar-la, li acaba etzibant: "ja has tingut el teu minut de glòria" per acabar marxant i deixant a la jove amb la paraula a la boca.

