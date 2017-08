Última actualització Dilluns, 28 d'agost de 2017 19:00 h

Madrid creu que la presentació de la Llei de transitorietat acordada entre JxSí i la CUP és un acte més "d'escenificació"

El secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, també ha transmès a Rajoy el "rebuig frontal" del PSOE a "l'engany" de la Llei de transitorietat.

La Llei de transitorietat presentada aquest dilluns pels grups de JxSí i la CUP al Parlament "no s'aplicarà". Així de contundents es mostren fonts pròximes al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, després que els grups independentistes han anunciat la intenció de registrar la Llei abans de l'1-O i activar-la en el cas d'un "sí" al referèndum.



Segons aquestes fonts, el d'aquest dilluns és un acte més "d'escenificació" que els grups que donen suport al Govern no ha registrat encara a la cambra catalana, i que en aquest moment serà recorreguda al Tribunal Constitucional, en la línia del que ha fet l'executiu amb la resta d'iniciatives encaminades a culminar el procés.



No es permetrà un referèndum



Aquest dilluns el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, no ha fet referència explícita a la Llei, però en declaracions aquest matí a la cadena COPE ha assegurat que el seu executiu no permetrà que se celebri el referèndum. "Sóc de l'opinió que no hi haurà referèndum" i "l'únic que puc assegurar és que si s'entossudeixen en què n'hi hagi, la nostra obligació és que no n'hi hagi", ha dit.

Segons Zoido, la resposta del govern espanyol se cenyirà a l'aplicació de "l'imperi de la Llei". "El govern d'Espanya defensarà la unitat d'Espanya, la sobirania nacional, i sense cap mena de dubte la il·legalitat d'un referèndum il·legal", ha dit.

"Rebuig frontal"

Aquest dilluns el president espanyol, Mariano Rajoy, ha mantingut una conversa telefònica amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, on tots dos s'han emplaçat a consensuar la resposta al referèndum. El secretari general dels socialistes ha transmès a Rajoy el "rebuig frontal" del PSOE a "l'engany" de la Llei de transitorietat.

