El fotògraf de la portada de 'La Razón' en denuncia la manipulació

Compañeros de @larazon_es , siento tener que corregiros pero la foto de la portada de hoy no es la correcta para ilustrar vuestra tesis (1)

La portada avui del diari espanyol La Razón obre la portada d'aquest dilluns amb una fotografia de la manifestació de dissabte a Barcelona on es pot veure la gent en perspectiva.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal