Respon un Tuit de Monedero de Podemos que atacava els catalans

Albano Dante Fachín ha passat d'antagonista a heroi en el procés català. La raó? Ha estat coherent i, malgrat ser partidari del 'No' al referèndum del pròxim 1-O, ha defensat amb dents i ungles que els catalans puguin votar. Aquesta posició l'ha dut a seriosos compromisos amb Podemos a Espanya i a refredar encara més les relacions amb els comuns. Ara, ha tornat a donar un bany de realitat a l'esquerra fraternal espanyola que no té ni idea de com funcionen les coses a casa nostra.

Ahir saltava la notícia que el Grupo Godó acomiadava a l'escriptor i periodista Gregorio Morán de La Vanguardia i ho feia mitjançant un burofax. El diari dirigit per Màrius Carol no ha donat peu a l'ambigüitat sobre el procés i s'hi ha declarat en contra clarament. Malgrat això, des d'Espanya, tot s'aprofita per atacar Catalunya. Així ho ha intentat Juan Carlos Monedero, de Podemos, que ha aprofitat per a titllar-ho d'acte de "silenciar els dissidents a l'estil PP".

Joan Tardà, company de Monedero en l'eix social, s'ha escandalitzat i així li ho ha retret: "brutal! No puede ser cierto lo que leo escrito por ti".





Per acabar-ho d'adobar, Albano Dante Fachin, líder de Podemos a Catalunya, hi ha ficat cullerada. Però aquesta vegada per a defensar Catalunya i la seva gent i per deixar en evidència la malícia difamatòria de Monedero: "Queda clar que de vegades és difícil entendre Catalunya des de Madrid. Inclús per algú tan intel·ligent com Juan Carlos".

