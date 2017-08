Inquietant insinuació de Coscubiela que obre la porta a aplicar l'article 155 a Catalunya

NOTENM POR FORA LLADRES I BOTXINS DE CATALUNYA FORA LLADRES I BOTXINS DE CATALUNYA

29 d'agost de 2017, 11.09 h

Que els opressors i repressors ajudats per traïdors a Catalunya de totes les tendències, ens apliquin les seves lleis de l'embut, no ha de sorprendre a ningú, cal no oblidar que la seva es una democràcia vigilada, i els seus governants delinqüents habituals, cal tindre en compte aquesta gent malvada que sempre ens venen al millor postor per benefici propi, tampoc és cap sorpresa, que un país que està ocupat per la força de les armes, lluiti per la seva llibertat, és un deure dels seus...