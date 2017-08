Última actualització Dimarts, 29 d'agost de 2017 12:35 h

“Serem proporcionals però no permetrem que el desafiament independentista divideixi Espanya”

ACN Madrid .- La diputada del PP al Congrés i membre de la Mesa, Alícia Sánchez-Camacho, ha avalat aquest dimarts les manifestacions del líder del PPC, Xavier García Albiol, que va assegurar dilluns des del Parlament que, arribat el cas, “aplaudiria” l’aplicació de l’article 155 de la Constitució -que permet suspendre competències autonòmiques- a la Generalitat.

En declaracions als passadissos del Congrés, Sánchez-Camacho ha afirmat que “els instruments de l’Estat de dret estan per a fer-se complir, i quan es planteja un desafiament tan greu com el que estan plantejant els independentistes, la Constitució està per complir-se” i per tant es pot aplicar “l’article 155 i tots els que faci falta, en el marc de la proporcionalitat i de la fermesa”. “Nosaltres serem proporcionals però no permetrem que el desafiament independentista trenqui i divideixi Espanya”. Segons l’exlíder del PPC, la Llei de transitorietat és “il·legal i inconstitucional” i “per descomptat el govern d’Espanya i tots els espanyols no ho permetrem”.