[Vídeo] Albiol fomenta la islamofòbia a TV3

Assegura que tancarà "totes les mesquites en situació il·legal"

El líder del Partit Popular a Catalunya, Xavier García-Albiol, ha visitat avui els estudis de TV3 i ha estat entrevistat a 'Els Matins'. En el seu to contundent, ha incidit en la importància de "tancar totes les mesquites i centre de culte musulmans a Catalunya que es trobin en una situació il·legal". D'aquesta manera, després dels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils, el popular segueix amb un discurs islamofòbic.

Xavier García-Albiol, PP © Maria Belmez Comparteix Tweet

Albiol ha dit que, com que està convençut que hi haurà eleccions autonòmiques anticipades, que al seu programa electoral hi posarà que s'hauran de tancar totes les mesquites en situació irregular. La periodista de TV3 ha volgut preguntar-li com es duu a terme una acció d'aquestes característiques, tenint en compte que sovint les regulacions vénen donades per les mateixes ordes religiosos.

Malgrat tot, Albiol ha assegurat que l'islam és l'única religió que té un sector violent (una minoria, ha especificat) que mata en el seu nom i que cal fer-hi alguna cosa. S'ha oblidat, però, del recent atropellament d'un supremacista blanc a Charlotteville o els atacs d'Anders Behring Breivik el 2011 a Noruega, un fonamentalista cristià que va matar prop de 80 persones.

Aquí el vídeo del moment:

Ai, ai... quins discursos més perillosos... li falta l'escombra...! pic.twitter.com/m7zc9NL8qy — Gerard Sesé (@gerardsese) 29 d’agost de 2017

