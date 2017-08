La CUP vol que les lleis del referèndum i de transitorietat s'aprovin abans de l'11-S

Última actualització Dimarts, 29 d'agost de 2017 14:30 h

Boya critica "l'estratègia de les astúcies" per part de JxSí al Parlament i demana que el Govern expliqui la logística de l'1-O

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



"Anem tard i creiem que no cal amagar-se més", ha explicat la diputada de la CUP al Parlament, Mireia Boya.

La diputada de la CUP Mireia Boya ha demanat que les lleis del referèndum i de transitorietat s'aprovin abans de la Diada de l'11 de Setembre i ha criticat el que anomena "estratègia de les astúcies" per part de JxSí al Parlament.

"Anem tard i creiem que no cal amagar-se més", ha assenyalat Boya. "Cal apostar per la transparència i l'autodeterminació ja que només queden 34 dies i és molt poc per acabar de planificar i guanyar el referèndum. Quan abans tramitem les dues lleis, millor", ha insistit la diputat cupaire, que ha posat el proper ple del 6-7 de setembre com el més adient per acabar "amb el processisme".





Boicot a espanyol



"Cal que l'executiu expliqui a la ciutadania el boicot constant de l'estat espanyol o ensenyi qui ens roba les garanties i de qui és la culpa", ha precisat Boya, que ha tornat a mostrar la mà estesa a CSQP perquè participi finalment del ple d'aprovació de la Llei del referèndum. "Braços oberts per fer els debats i les esmenes que calguin per millorar la llei, però sense retardar més el calendari", ha sentenciat la diputada de la CUP, que tampoc s'ha volgut mullar sobre l'opció més adient per tramitar les dues lleis de 'desconnexió': la del referèndum i la de transitorietat. "Nosaltres sempre hem dit que sigui una tramitació normal al Parlament, com qualsevol iniciativa. Hi ha moltes amenaces però apostem per la normalitat parlamentària", ha recordat Boya, que sí que ha tancat la porta a l'opció del decret llei "si no hi ha acció repressiva de l'estat espanyol". "És normal que un Parlament tramiti les lleis i ho hem de fer amb normalitat", ha reblat Boya, que també ha reclamat al Govern que surti a explicar públicament la logística del referèndum de l'1-O. "I, si hi ha elements de dificultat, que també els detalli", ha comentat la diputada de la CUP.

Notícies relacionades