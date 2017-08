Rivera ha contestat així unes declaracions a la Cadena Ser del conseller de l'Interior, Joaquim Forn, que ha assegurat que la independència és una "via de subsistència" per als catalans perquè es veuen "amenaçats".

El president de Cs ha fet aquestes manifestacions just l'endemà que JxSí i la CUP presentin al Parlament la Llei de transitorietat, que marcarà la transició entre les lleis espanyoles i les de la futura república catalana en cas que l'1 d'octubre guanyi el 'sí'.

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha assegurat que "la majoria de catalans estan amenaçats" per un Govern que ha qualificat de "radical i agònic". En el seu compte de Twitter, Rivera afirma que la Generalitat vol "violar les lleis democràtiques per subsistir".

