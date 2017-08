Joan Jaume Catalunya Nord Catalunya Nord

29 d'agost de 2017, 16.39 h

No és diran urnes, es diran caixes de vots d'aquesta manera els grisos buscaran urnes i trobaran només caixes de vots i doncs passaran...A més les posaran de costat, que la ranura quedi ben bé de costat, i els grisos veuren que a sobre no hi ha cap obertura, doncs, res a dir !

La senyora Margarita Robles sembla afectada d'Albiol(isme) agut, belleu com a conseqüència de l'acostament PSOE i PP.