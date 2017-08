La Sexta hi torna: manipula un vídeo de la manifestació amb crits d'independència

29 d'agost de 2017, 17.34 h

Si, es clar.

El que pasa es que ara veieu que la heu cagat, i que la manifestació no era el lloc per fer un miting. Jo hi vai ser, i si que hi havien crits d independència i xiulets. Però clar, quan la premsa extrangera us ha vist, ha flipat...

Aquí us heu retratat, independentistes. Heu sortit com el que sou: uns miserables.