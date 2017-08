Els misteriosos cartells en blanc de darrere de Felipe VI

El fet més cridaner és la matussera manipulació amb Photoshop de les instantànies. Estranyament, de la manifestació no hi ha vídeo sinó només fotos i, en tots, han esborrat vilment els cartells i les pancartes. El resultat és grotesc: tot de gent alçant pancartes en blanc. Aquí el vídeo oficial:

Al seu perfil de Twitter oficial La Casa Real espanyola ha penjat un vídeo que resumeix el pas dels Borbons per la capital catalana després dels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils. Es poden veure els reis Felipe Vi i doña Letizia a la missa de la Sagrada Família, saludant els infants a l'hospital i, també, a la manifestació del passat dissabte a Barcelona.

