El portaveu avisa que no donarà detalls de l'operatiu del referèndum "fins que estigui convocat"

El portaveu del Govern i conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha demanat aquest dimarts a la CUP que "respecti els tempos" de l'executiu català amb la gestió dels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre i l'aprovació de la llei de transitorietat.

D'aquesta manera, el portaveu ha replicat els anticapitalistes, que han exigit al Govern i a JxSí que la llei del referèndum i la de transitorietat siguin aprovades al ple del Parlament del 7 i 8 de setembre, abans de la Diada nacional del dia 11.



"Cada força política és molt legítima de demanar el que consideri. Però nosaltres tenim un plus de responsabilitat, perquè si això surt malament, ningú els miraria a ells sinó a nosaltres, i per això demanem que es respectin els nostres tempos", ha dit, Turull en roda de premsa, tot recalcant que "el més important és mantenir la unitat en els passos transcendents".



Pel que fa al dia concret per a l'aprovació de les lleis, Turull ha afirmat que el Govern "confia plenament" el JxSí i "s'adaptarà" al que el grup parlamentari consideri més oportú.



La logística del referèndum



D'altra banda, i davant les peticions de detalls sobre l'1-O tant de dins com de fora del món independentista, Turull ha avisat que el Govern "no donarà compres de l'operatiu d'una cosa no convocada". "Donarem tots els detalls quan es convoqui, i si això és abans o després de la Diada dependrà de l'empara legal aprovada", ha dit el portaveu de l'executiu.

Amb tot, ha "garantit" que tota la logística necessària per al referèndum "estarà llesta i tothom en coneixerà els detalls" quan s'hagi de votar el dia 1 d'octubre. El que no ha volgut acceptar Turull és que la previsible suspensió per part del Tribunal Constitucional de les lleis del referèndum i de transitorietat hagin d'aturar el procés, però tampoc que això s'hagi de considerar una desobediència.



"Cada persona o cada força política escull el seu vocabulari. El Govern serà absolutament lleial al mandat del Parlament. Obeirem el Parlament, amb totes les conseqüències", ha remarcat.

No es descarta res

D'altra banda, Turull no ha volgut descartar tampoc cap de les formes possibles per donar sortida al marc legal que hauria d'emparar el referèndum.

"Tenim un Estat amb el poder judicial a disposició del seu govern, el TC depurant posicions polítiques i perseguint idees, i per això els tempos els gestionarem nosaltres. El tema no és com es tramita, per a aquesta gent el tema és el que es tramita, perquè saben que ho farem igualment. I tenim moltes vies possibles. Hi ha el Parlament i també el decret del Govern; hi ha moltes maneres. Que no perdin el temps, l'1-O les urnes hi seran i es votarà", ha dit dirigint-se als poders de l'Estat espanyol que no volen que se celebri el referèndum.

