El Govern es personarà en la causa dels atemptats

Turull creu que "s'han de produir canvis" i no descarta cap iniciativa

"L'objectiu del Govern és que no passi el que va passar. Revisem què hem de fer perquè potser hi ha un paràmetre que no estava detectat i hi hem de posar solució", ha explicat en roda de premsa el portaveu del Govern, Jordi Turull.

El Govern ha acordat aquest dimarts personar-se en la causa que investiga els atemptats de Barcelona i Cambrils. A més, segons ha explicat el conseller de la Presidència i portaveu de l'executiu, Jordi Turull, s'ha constituït una comissió de treball transversal per estudiar noves mesures en el camp de les causes i la prevenció. Segons Turull, "alguns canvis s'haurien de produir" i ha apuntat que la política preventiva ha d'obrir "noves vies".



"L'objectiu del Govern és que no passi el que va passar. Revisem què hem de fer perquè potser hi ha un paràmetre que no estava detectat i hi hem de posar solució", ha afegit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Amb la decisió de presentar-se en la causa que investiga l'Audiència Nacional, el Govern podrà intervenir en les diligències d'investigació i exercir les accions penals, civils i legals oportunes contra els presumptes responsables dels atemptats.



En el primer Consell Executiu després dels atemptats terroristes que han afectat Catalunya, el Govern ha impulsat una comissió de treball per treure conclusions sobre què es pot millorar en l'àmbit de la prevenció. Segons ha detallat Turull, en el cas de la radicalització dels presumptes terroristes hi pot haver elements nous tenint en compte que són molt joves, que ningú del seu entorn en tenia cap sospita i que el reclutament s'assimila més al d'una secta.

"Perfectament integrats"

De fet, el conseller ha recordat que els presumptes terroristes estaven "perfectament integrats" en la societat catalana i ha suggerit que s'haurà d'abordar la prevenció des d'una altra perspectiva tenint en compte com els capten i els "giren el cervell".

Turull també ha explicat que la comunitat musulmana s'ha ofert per implicar-se més i que també es tindrà en compte les propostes dels professionals de diferents àmbits com poden ser els que treballen en el camp social o els afers religiosos.

Prevenció

L'objectiu és que la comissió de treball, sense cap límit temporal, extregui unes conclusions sobre què es podria millorar en la prevenció. És a dir, revisi les actuals mesures i analitzi els paràmetres que potser ara no estaven detectats, segons ha detallat el conseller de la presidència.

Turull no ha volgut descartar cap debat en l'àmbit de la prevenció, tampoc el que fa referència als imams. "No descartem res, perquè si no començaríem malament la feina, no descartem cap iniciativa perquè si es descarta alguna cosa a priori, tot neix tergiversat", ha considerat el conseller.

"No podem fer veure com si no hagués passat res. Revisem el que podem millorar amb l'aportació del que han après els col·lectius com a conseqüència d'aquest atemptat", ha afegit Turull.

D'altra banda, el Govern ha pres la decisió de personar-se a la causa que investiga els atemptats terroristes en considerar que "les actuacions criminals han afectat la vida, la integritat física i al llibertat de persones, així com de membres de les forces i cossos de seguretat".

