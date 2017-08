Puigdemont aposta per un exèrcit català

Última actualització Dimarts, 29 d'agost de 2017 20:30 h

"Per fer el mateix que l'Estat, no val la pena la independència; per canviar noms i banderes, que no comptin amb nosaltres", avisa el president

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El president català, Carles Puigdemont, es mostra partidari que Catalunya tingui un exèrcit, "política de defensa moderna" i "intel·ligència militar".

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, responent a les preguntes dels internautes © Jordi Bedmar / Generalitat de Catalunya Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Carles Puigdemont, Catalunya, economia, idiomes, independència, mi, referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha mostrat aquest dimarts obertament partidari que Catalunya tingui un exèrcit i polítics militar si acaba sent un estat independent. Durant un xat que ha mantingut en una plataforma d'Internet, Puigdemont ha estat interpel·lat sobre la possibilitat que la Catalunya independent tingui cos militar, i el president ha respost que "els exèrcits i la política de defensa són absolutament indispensables".



"Estem en un combat global i ho hem vist amb l'amenaça gihadista. Cal un esforç i intel·ligència militar, i recursos per fer polítiques modernes per poder-nos defensar. No tinguem complexos. Catalunya ha de tenir una política de defensa democràtica, moderna, i homologable a la de les nacions que considerem aliades", ha afegit.



D'altra banda, el president ha avisat que el procés sobiranista ha arribat per "canviar les coses i atendre millor els ciutadans". "Per fer el mateix que l'Estat, no val la pena la independència; per canviar noms i banderes, que no comptin amb nosaltres", ha sentenciat.



Prestacions socials d'una Catalunya independent



Puigdemont responia així sobre la possibilitat que en una Catalunya independent hi hagués millors o pitjors ajudes i prestacions socials. "Si realment proposem un nou estatus per a Catalunya, és perquè hem arribat a la conclusió que només podrem millorar les coses com a estat independent. És clar que hem de millorar com atenem socialment la nostra gent, les prestacions, la dependència, les pensions, les ajudes a la universitat, l'atur, i les cistelles d'ajudes que estan per sota del que l'econòmicament l'economia catalana ja genera per poder atendre la gent amb més necessitats", ha sentenciat.

En aquest mateix sentit, ha volgut llençar un missatge de tranquil·litat pel que fa al pagament de les pensions. A més de reiterar que a una Catalunya independent les prestacions per jubilació es podrien garantir millor que ara, el president ha garantit que l'Estat espanyol seguirà pagant les pensions d'aquells que han cotitzat a la seguretat social espanyola.

"Espanya ara paga a jubilats d'altres estats que van cotitzar aquí, i ciutadans d'aquí cobren pensions de països on van anar a treballar. La possibilitat de no pagar les pensions no existeix, és un dret de les persones. I el conjunt de Catalunya es posarà a defensar a tothom que hagi patit el càstig per venjança d'un estat tercer", ha explicat.

Els idiomes

Preguntat per la situació del català i el castellà a una Catalunya independent, el president ha defensat la cooficialitat de les dues llengües.



"Els drets lingüístics no poden retrocedir, els de cap comunitat i especialment els dels castellanoparlants. Els drets lingüístics han de ser escrupolosament respectats. Una altra cosa és que el català ha de mantenir la protecció a espais on és francament minoritari", ha comentat.

President fins a la convocatòria de les constituents

Parlant del seu futur més immediat, Puigdemont ha reiterat que no tornarà a presentar-se ni ser candidat a unes eleccions, però ha volgut concretar fins on exactament està disposat a ser president.



"Jo seguiré fins a la convocatòria de les eleccions constituents. Jo m'he compromès a acabar aquest període que acaba amb unes eleccions constituents o autonòmiques, en funció de si guanya el 'sí' o el 'no' l'1-O. Si guanya el sí, en sis mesos posarem en marxa un procés constituent i jo mantenint la meva responsabilitat. En el moment entrem en la segona fase amb unes eleccions constituents, jo no hi seré com a president. No em presentaré", ha sentenciat.



Euro sí vs. euro no

Sense voler entrar en més detalls, Puigdemont ha garantit que Catalunya pagarà i farà front als seus deutes i "compromisos econòmics" si s'independitza. I fins i tot ha assegurat que se'n farà càrrec de part del deute espanyol si l'Estat negocia "la transició" cap a l'estat català. Parlant encara d'economia, el president ha assegurat que no hi ha cap altra "alternativa" més que la Catalunya independent mantingui l'Euro com a moneda.



"El farem servir sí o sí. És la nostra moneda i no hi ha veto que ho pugui impedir".

Notícies relacionades