Els comuns segueixen entorpint el referèndum

Última actualització Dimecres, 30 d'agost de 2017 05:00 h

Ara decidiran el seu grau de participació en una votació telemàtica el dia abans de començar la campanya electoral del referèndum

Els comuns fixaran el 9 de setembre com participaran al referèndum de l'1 d'octubre. Fins ara la formació havia indicat la voluntat de participar-hi però entenent l'esdeveniment com una mobilització ciutadana. Faltava per concretar, però, com seria exactament aquesta participació. És això el que decidirà la coordinadora nacional de Catalunya en Comú en una reunió que tindrà lloc a Barcelona el pròxim 9 de setembre. Aquesta proposta tancada de les classes dirigents serà presentada als pocs inscrits de la formació que decidiran en un vot telemàtic.

Fonts dels comuns han explicat que la decisió es va prendre a la reunió de l'executiva d'aquest dilluns. Precisament serà l'executiva qui plantegi una proposta base que els membres de la coordinadora podran esmenar els propers dies. Els inscrits a la formació hauran de ratificar el text resultant del debat entre executiva i coordinadora en una votació telemàtica que tindrà lloc del 12 al 14 de setembre. Un dia abans de que comenci la campanya electoral.Si la decisió definitiva la prendran el dia 14 de setembre, encara que aquesta sigui el màxim de positiva serà a la vegada inversemblant, ja no tindran temps de fer efectiva la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona amb l’organització del referèndum. Tot plegat un veritable engany a la ciutadania i a la democràcia.Posats en contacte amb Barcelona en Comú restem a l’espera de conèixer els motius que les dades de 2016 no estiguin posades a la seva pagina web. La transparència a Barcelona en Comú dura molt poc. Recordem que a l’any 2015 la meitat dels regidors municipals no van donar els excedents de sou a la formació per dedicar-ho a activitats socials. Un escàndol que la majoria de la premsa no explica ja que està ben dotada per la publicitat institucional de l’Ajuntament governat per Ada Colau.