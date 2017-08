Puigdemont inaugura a Copenhaguen la delegació del Govern català als països nòrdics

30 d'agost de 2017, 12.09 h

#1 El que deia, no tardeu ni dos minuts, poca féina tens per no dir zero.



La ràbia et va en augment, torna a llegir la notica i fes-ho sense plorar ni bordar com fas sempre. Tot i que esclar, per fer això primer de tot cal ser home com jo i tu ets un marica consumat com el tal santi i en rufi, sou un trio de mariques.