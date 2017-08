Rajoy evita parlar del Cas Gürtel durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats

Última actualització Dimecres, 30 d'agost de 2017 11:30 h

El president espanyol acusa els partits de l'oposició de fer-lo comparèixer amb "zel inquisitorial" buscant la seva renúncia

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha comparegut al Congrés pel cas Gürtel i durant els 35 minuts de la seva intervenció no ha fet cap referència al motiu de la seva compareixença.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dimecres durant la seva compareixença al Congrés pel cas Gürtel que els grups de l'oposició el persegueixen amb "zel inquisitorial" únicament per interessos polítics. Durant un discurs de 35 minuts en què no ha parlat del cas Gürtel, ha recordat que ja ha intervingut en 52 ocasions al Congrés en relació a aquesta trama i que actualment al Congrés hi ha dues comissions parlamentàries "treballant sobre el mateix".



En aquest sentit, ha renyat els grups de l'oposició per forçar-lo a comparèixer amb caràcter extraordinari sense que hi hagi "novetats" que ho justifiquin més enllà, ha dit, del seu afany de descavalcar-lo del govern espanyol. "Això és el que més els preocupa, i jo ho respecto, però no ho comparteixo", ha dit abans d'assegurar que "no abdicarà de la seva obligació" de governar.



Retrets



Rajoy ha comparegut al Congrés a petició dels grups Socialista, Podem, ERC i PDeCAT després de la seva declaració en qualitat de testimoni a l'Audiència Nacional pel cas Gürtel a finals de juliol.



En aquest sentit ha retret a l'oposició que el faci comparèixer no per la seva actuació com a president del govern, sinó per l'actuació del seu partit "fa més de vint anys". A més, ha criticat "l'obsessió" d'aquests grups per atacar la seva formació política mitjançant una "suma de minories" que "no serveix per esmenar la plana a la voluntat dels espanyols". "A l'hora de fer judicis polítics resulta més equànime el judici dels espanyols que alguna d'aquestes senyories", ha dit.

"No abdicaré de la meva obligació"

El president espanyol ha recordat que el Congrés li ha atorgat la seva confiança en dues ocasions i ha rebutjat una moció de censura contra ell, i "per tant" la seva obligació "és governar" per "complir amb els espanyols".



"És la meva obligació i no n'abdicaré", ha sentenciat abans de recordar que el seu govern ha de liderar la lluita contra el terrorisme, "preservar la unitat d'Espanya" i fer que "la recuperació arribi a totes les llars".

