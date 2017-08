Última actualització Dimecres, 30 d'agost de 2017 12:30 h

ERC diu que les institucions espanyoles "no tenen cap autoritat moral" a Catalunya

"Només rebem insults, apel·lacions a la violència i amenaces, i només els queda la força per imposar el poder", ha dit el portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà.

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, ha acusat aquest dimecres el president espanyol, Mariano Rajoy, de "corrompre la veritat" i el "Tribunal Constitucional", i l'ha advertit que ja només li queda "l'ús de la força" i la "violència" per imposar els seus plantejaments a Catalunya. Tardà ha assegurat que les institucions i la societat catalana espanyoles no tenen "cap autoritat moral" a Catalunya perquè són percebudes com a "corruptes" i "incapaces de sintonitzar" amb els ciutadans.



"Només rebem insults, apel·lacions a la violència i amenaces, i només els queda la força per imposar el poder", ha dit Tardà, que ha recordat que com a la cançó del Club Super Tres "Uh oh no tinc por" ser valent és "millor que tenir força" i els catalans es queden amb "la valentia" mentre deixen al govern espanyol l'ús de la "força corrupta".



Rajoy, forçat



Ha fet aquestes manifestacions des de la tribuna del Congrés després de la compareixença de Mariano Rajoy al Congrés pel cas Gürtel. El portaveu d'ERC, Joan Tardà, ha assegurat que Rajoy ha hagut de comparèixer forçat per la seva manca de majoria parlamentària, i ha recordat que el PP és "el que té més causes per corrupció d'Europa".



Per aquest motiu ha denunciat "la corrupció sistèmica del règim del 78" i el "finançament irregular" del PP per "presentar-se dopats a les eleccions".

"Mantenir-se en poder a tota costa"

Tardà ha assegurat també que el PP es veu obligat a "mantenir-se en el poder a tota costa", ha "corromput" el Tribunal Constitucional i ha "normalitzat" la corrupció. "Per això no el veig preocupat ni tan sols concernit a dir la veritat", ha dit Tardà, que ha assegurat que al PP "no li importa" que Gürtel hagi corromput l'administració.



El líder d'ERC també ha assegurat que la "corrupció de la veritat" del PP també porta a dir que "vendre armes" a països que financen el terrorisme "és normal".

