[Vídeo] Rafael Hernando s'uneix a la intoxicació mediàtica dels mitjans de la caverna

"A la manifestació de Barcelona els demòcrates vam recórrer els carrers en memoria de les víctimes, ara bé, alguns independentistes van manipular el sentit de la manifestació i van oblidar condemnar als terroristes i faltant el respecte a le svíctimes es van dedicar a acusar els que defensem la unitat d'Espanya", ha assegurat aquest dimecres al Congrés dels Diputats. "Una vergonya per a qualsevol demòcrata de bé i un verdader retrat a la indecència moral dels seus promotors davant de tots els espanyols i la resta del món".

A part de ser un impresentable @Rafa_Hernando demostra que @desdelamoncloa i unionisme no han entès res de res #vergonya #JoVotaréSí pic.twitter.com/YyKT5VGcVf

