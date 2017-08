Última actualització Dimecres, 30 d'agost de 2017 14:30 h

El delegat del govern espanyol assegura que l'1-O no es farà i avisa que desobeir té conseqüències judicials

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Malgrat tot, el delegat del govern espanyol a Catalunya continua pensant que no hi haurà un referèndum el pròxim 1 d'octubre.

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha acusat el Govern d'actuar "de manera dictatorial i amb tirania" en voler imposar les seves idees.



"El que s'ha de fer és que no posin en perill l'autonomia els que s'han pensat que poden imposar de manera absolutista i dictatorial les seves idees, saltant-se el marc legal vigent", ha defensat en una entrevista a Catalunya Ràdio.



A més, Millo ha avisat que desobeir té conseqüències que no dependran del govern espanyol sinó de la justícia. Tot i així, s'ha mostrat convençut que l'1 d'octubre no hi haurà un referèndum "efectiu, amb garanties i vinculant". I ha afegit que el govern espanyol garantirà que a Catalunya es compleixi la llei "malgrat que alguns pensin que poden imposar la seva tirania".

Notícies relacionades