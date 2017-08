L'estratègia de JxSí i la CUP que frustra l'oposició

De fet, Coscubiela assenyala l'article 81.3 del reglament i pregunta si el ple pot acordar una alteració de l'ordre del dia "sense que la proposició de llei hagi estat admesa a tràmit per la Mesa" i si aquest article es pot fer servir "sense respectar el dret a la presentació d'esmenes i debat que tenen tots els grups o sense respectar el dret a sol·licitar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries".

CSQP fonamenta la seva petició d'informe en cinc eixos. D'entrada volen que els lletrats opinin sobre si el reglament atorga a la presidència la possibilitat "de posposar sine die" una admissió a tràmit: si Forcadell pot "deixar en suspens o fins i tot arribar a furtar" la funció de la Mesa per qualificar iniciatives. El portaveu de la coalició d'esquerres, Joan Coscubiela, també pregunta a la petició en quina situació estan ara les dues proposicions de llei i si es poden incorporar en un ple sense que, "amb caràcter previ", es produeixin els tràmits parlamentaris ordinaris a Mesa, comissió i Junta, per exemple.

També han registrat una petició d'informe dels lletrats tant el PPC com CSQP. Els populars demanen l'opinió dels serveis jurídics sobre l'ajornament de l'admissió a tràmit i alhora també volen una "valoració jurídica del contingut" de les proposicions de llei de desconnexió.

PPC i CSQP, units per la causa

Així, i en plena polèmica per la tramitació, Granados ha acusat els independentistes de "menystenir" els diputats en posposar el debat al Parlament i ha apel·lat a la tasca de control de la legalitat dels serveis jurídics. De fet, ha aconsellat a Forcadell deixar-se "assistir" pels lletrats davant d'unes normes que la presidenta de la cambra va definir com a "complexes". "L'ajudaran a prendre la decisió", ha afegit la socialista.

La portaveu del PSC, Eva Granados, ha argumentat que no volen només que els lletrats es posicionin sobre l'adequació al dret de les dues proposicions de llei sinó que reclamen que es debati l'admissió a tràmit a la pròxima reunió de la Mesa. Està prevista per dimarts vinent i els socialistes volen que l'òrgan parlamentari les descarti.

Carrizosa ha explicat que els grups han debatut que el contingut sigui similar però que finalment hi ha matisos que no en modifiquen la base, ha defensat: "Portar als serveis jurídics diferents aspectes de les anomalies que es porten dins del processisme i la seva vessant parlamentària", ha etzibat. La petició formal busca, ha afegit Carrizosa, la constatació que els independentistes volen "ignorar deliberadament les normes democràtiques".

D'aquesta manera, i en una atenció els mitjans al Parlament, el portaveu parlamentari de la formació taronja, Carlos Carrizosa, ha explicat que la seva petició posa l'accent en "l'actuació" de Forcadell en les darreres reunions de la Mesa, pel fet de no incloure-ho a l'ordre del dia.

També el PPC demana que els serveis jurídics n'abordin el contingut. CSQP va més enllà i reclama a Forcadell que l'informe plantegi també possibles tràmits parlamentaris a partir d'ara per aquestes lleis, posant el focus en l'ús de l'article 81.3 del reglament.

Cs, CSQP i PPC pregunten sobre la decisió de no incloure a l'ordre del dia de la Mesa, per tercera vegada, la proposició de llei del Referèndum, i des d'aquesta setmana tampoc la de Transitorietat i fundacional de la república. El PSC demana explícitament que es debatin a la pròxima reunió Mesa i demana als lletrats si el contingut de les lleis s'adequa al dret.

Amb matisos diferents, l'oposició ha registrat finalment per separat quatre peticions formals, després que tant a la Mesa com a la Junta de Portaveus d'aquest dimarts ja es desestimés demanar l'opinió dels serveis jurídics del Parlament.

