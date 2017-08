Última actualització Dimecres, 30 d'agost de 2017 17:30 h

La secretària primera de la Mesa assenyala que l'objectiu de la futura constitució catalana és que "tingui les seves arrels en la voluntat popular"

ACN Vilafranca del Penedès .- La secretària primera de la Mesa, Anna Simó, ha considerat que l'opinió del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre la necessitat que una Catalunya independent tingui exèrcit és "qualificada" però ha assenyalat que "el moment de dirimir si la república catalana ha de tenir exèrcit o no és el procés constituent, no ara". Simó ha recordat que la llei de transitorietat preveu un procés per a la constitució i ha afirmat que hi podran participar tant Puigdemont, si ho vol, com els diputats que formin part de l'Assemblea Constituent com els ciutadans que ho vulguin. Així mateix, ha afirmat que l'objectiu de la futura constitució catalana és que "tingui les seves arrels en la voluntat popular", tant la redacció del text com la ratificació final que està previst fer a través d'un referèndum.

"És una opinió del president de la Generalitat, qualificada com qualificades seran les opinions quan arribi el moment de dirimir si la república catalana ha de tenir exercit o no, o quin tipus d'exèrcit. I aquest moment serà el procés constituent, no ara", ha defensat la també adjunta a la presidència per a les Relacions Institucionals d'ERC durant la seva visita amb motiu de la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.

Puigdemont ha considerat aquest dimarts a través del Facebook que els exèrcits i la política de defensa són "absolutament indispensables". “Estem en un combat global i ho hem vist amb l’amenaça jihadista. Cal un esforç i intel·ligència militar, i recursos per fer polítiques modernes per poder-nos defensar. No tinguem complexos. Catalunya ha de tenir una política de defensa democràtica, moderna, i homologable a la de les nacions que considerem aliades”, va argumentar el president.

