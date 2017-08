Societat Civil Catalana es prepara per fer el ridícul per l'11 de setembre

Última actualització Dimecres, 30 d'agost de 2017 19:35 h

Explica que convoca un acte per contraprogramar l'esdeveniment independentista

L'associació ultra nacionalista espanyola Societat Civil Catalana ha explicat avui que prepara actes per contraprogramar la Diada catalana de l'11 de setembre i també per l'1-O, data que s'ha de celebrar el referèndum. SCC ja ha demanat ajuda als partits unionistes: "desitgem unitat d'acció de Cs, PSC i PP".

Preparats per punxar



SCC vol tornar a demostrar la seva minsa capacitat de convocatòria i està preparant diversos actes tant per la Diada catalana de l'11 de setembre com pel dia del referèndum anunciat per a l'1 d'octubre. Amb l'ajuda dels partits unionistes, que sovint solen omplir autocars que provenen de fora el Principat, volen aportar "seny" en els dies clau del moviment independentista.

Malgrat tot, encara s'estan planificant el tipus d'actuacions i les dates (cal recordar que l'any passat van celebrar la Diada un dia abans). A més, Alex Ramos, vicepresident de l'associació espanyolista i catalanofòbica, ha acceptat que poca cosa poden fer contra els sobiranistesendentistes "som conscients que no podem competir al carrer amb els independentistes perquè són ells els que volen canviar el statu quo".

