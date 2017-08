Última actualització Dijous, 31 d'agost de 2017 10:15 h

El conseller de Presidència i portaveu del Govern de Catalunya, Jordi Turull, ha insistit en "desmentir" que la CIA alertés els Mossos d'Esquadra d'un possible atemptat en La Rambla i ha emplaçat a la compareixença que el conseller Joaquim Forn realitzarà en unes hores per conèixer "els detalls".

En una entrevista en Radi Euskadi, recollida per Europa Press, Turull ha estat preguntat per la informació que aquest dijous publica El Periódico , segons la qual, l'Agència Central d'Intel·ligència dels Estats Units (CIA) es va posar en contacte amb els Mossos d'Esquadra el 25 de maig per avisar-los sobre un possible atemptat terrorista "específicament en La Rambla" de Barcelona.