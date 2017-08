L'acte institucional de la Diada se celebrarà el 10S al Born i es dedicarà a la llibertat

En l'acte s'homenatjarà a persones i col·lectius "que més s'han significat al llarg de la història recent per la seva defensa de la democràcia i la llibertat", com l'afroamericana Rosa Parks, la supervivent a un camp d'extermini nazi Neus Català i els col·lectius LGTBI.

L'acte institucional de la Diada organitzat pel Govern i el Parlament se celebrarà el dia 10 de setembre a les 21.30 hores en el Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona i tindrà com a eix temàtic "els drets humans per la democràcia i la llibertat".

