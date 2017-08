Última actualització Dijous, 31 d'agost de 2017 12:05 h

L'ANC, Òmnium i l'AMI fan una crida a la mobilització per celebrar que el referèndum ja està convocat però també per contestar als plans del Gobierno per frenar-lo.

"Sense l'11S, l'1-O no s'entèn. Sense un 11S mobilitat, l'1-O arribarà coix", ha assegurat el president de l'ANC, Jordi Sànchez. Les entitats sobiranistes fan una crida a la mobilització per celebrar que el referèndum ja està convocat però també per contestar als plans del Gobierno per frenar-lo. Així ho esmentaven aquest dijous en roda de premsa el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, el secretari de l'AMI, Joan Rabasseda i el mateix Sànchez.

El president de l'ANC ha volgut remarcar que aquest any, la Diada se celebrarà amb "la llei del referèndum aprovada" i que per tant "tindrà una connotació especial i història". A més a més, també ha volgut ressaltar que aquest 11S serà especial perquè suposarà "l'inici de la campanya pel referèndum que ha de culminar el procés que ha caracteritzat la vida política catalana i espanyola en els últims anys".

Les dades

Ara per ara, Sànchez ha explicat que hi ha confirmats més de 1.400 autocars i prop de 200.000 persones inscrites. Segons el president de l'ANC, aquestes dades "donen la dimensió de l'èxit que la jornada d'enguany tornarà a tenir".

Per altra banda, Sànchez també ha esmentat que s'han distribuït més de 200.000 samarretes i que apunta a ser la més venuda de les Diades dels darrers anys. "Esperem que s'arribi a les 270.000 samarretes venudes i més de 300.000 distribuïdes".