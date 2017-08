Última actualització Dijous, 31 d'agost de 2017 12:45 h

"No tenim relació directa amb la CIA", ha reiterat el conseller d'Interior

El conseller de l'Interior, Joaquim Forn, assegura que les informacions publicades a El Periódico són "un muntatge i és molt greu".

"L'informe que publica El Periódico és fals", ha declarat el conseller d'Interior, Joaquim Forn en una roda de premsa d'aquest dijous juntament amb el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.





"No tenim relació directa amb la CIA" La convocatòria s'ha realitzat per respondre a les acusacions de El Periódico , on s'assegura que la policia catalana era coneixedora d'un possible atemptat a Barcelona després de rebre una nota de la CIA el mes de maig passat.

"No tenim relació directa amb la CIA", ha reiterat Forn. "Repetim que les relacions en l'àmbit internacional són a través de l'Estat i no a través dels Mossos d'Esquadra".

"Aquesta hipòtesi que publica El Periódico és absolutament falsa" i ha afegit "és un muntatge i és molt greu". Forn ha explicat que els Mossos reben molts avisos sobre possibles atemptats i que aquests són estudiats amb deteniment. El conseller ha detallat que es va rebre un avís sobre un possible atemptat a la Rambla i que li van donar un grau de credibilitat "baix" igual que la resta de forces de seguretat de l'Estat.



"Juguem en lligues diferents"

"Per què m'he de creure jo que la informació és de la CIA, quin segell té?", s'ha preguntat Trapero. "Al cap d'una estona, diu que no és la CIA sinó la Unitat Antiterrorista dels Estats Units, on és el seguell?". "Penso que juguem en lligues diferents. El cos dels Mossos s'està dedicant a preocupar-se per la gent i aquest diari el que fa és desprestigiar els Mossos d'Esquadra fent una gran exclusiva".

"Tinc molts dubtes d'ell, de la seva informació i dels seus intermediaris", ha remarcat el major dels Mossos. "No podem haver rebut informació de la CIA perquè no ens hi relacionem".

"Ens titlla de mentiders, diguem-ho d'una manera senzilla", ha sentenciat Trapero.