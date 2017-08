[Vídeo] El major Trapero destrossa Enric Hernández i 'El Periódico'

Carles Viñals Casado Sant Vicent del Raspeig Sant Vicent del Raspeig

31 d'agost de 2017, 14.23 h



Espanya, la Unió Soviètica dels temps immediatament anteriors a la seva caiguda. Alexander Solshenitsin deia llavors que la xacra més evident d'aquell règim era LA MENTIDA. Ningú no el va poder desmentir. Dos diaris, PRAVDA, (Veritat) i IZVESTIA, (Notícia), monopolitzaven la premsa de Moscou. Un acudit popular entre els moscovites deia: "Tenim una PRAVDA que no du cap IZVESTIA i una IZVESTIA que no diu cap PRAVDA."



