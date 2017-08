Última actualització Dijous, 31 d'agost de 2017 16:30 h

Assegura que Puigdemont "sap que no podrà fer l'1-O però no s'atreveix a dir-ho" i per això utilitza el "victimisme"

ACN Barcelona .- La cap de l'oposició i líder de Ciudadanos al Parlament, Inés arrimades, ha afirmat aquest dijous que "els partits separatistes estan perduts i cada vegada més sols, però al final guanyarà la democràcia i el sentit comú" davant la possibilitat que la setmana que ve es puguin aprovar les lleis de ruptura i del referèndum. En una entrevista a Onda Cero, Arrimadas ha criticat que els partits separatistes es creguin que el Parlament és seu i "l’utilitzin al seu antull", la qual cosa suposa "trepitjar molts drets dels catalans representats" a la cambra catalana. La líder de Cs ha assegurat que el president Puigdemont, "sap que no podrà fer l'1-O, però no s'atreveix a dir-ho" i per això, segons diu, utilitza el "victimisme preguntant-se com retirarà les urnes el govern d'Espanya quan ells no han explicat com pensaven saltar-se les lleis per fer un referèndum il·legal".

Davant d'aquesta situació, la líder de Cs ha apostat per "guanyar-los en les urnes de les eleccions" perquè Catalunya tingui un nou govern liderat per Ciudadanos. “Estem preparats per governar”, ha afegit.

Així mateix, Arrimadas ha demanat a Podemos i PSOE que “no posin excuses” i donin suport a la Llei de limitació de mandats que Ciudadanos presentarà el dilluns al Congrés dels Diputats. Arrimadas ha tret pit d'aquesta mesura i ha dit que és "una més" de les moltes altres que ha presentat Cs per “garantir la regeneració democràtica”. Davant les crítiques del PP per presentar aquesta proposta, Arrimadas els ha demanat "coherència perquè va incloure aquesta mesura al pacte d'investidura i la sol·licita a les comunitats autònomes on no governen, com a Andalusia".

