[Vídeo] La Sexta es retrata defensant amb fervor Enric Hernández

31 d'agost de 2017, 18.26 h

#4 Si tu, #14 #15 saps usurpar un nick, jo també. Jo soc un catala AMB seny, i no DE seny, i visc a Sant cugat, el cugat amb minúscula, per veure si el puc fer confondre amb cagat.



Voto Ciutadanos perquè desitjo que els impostos que paguem els catalans serveixin per comprar joguets per a l'exèrcit i joguines per als polítics de PP.



A mi m'agrada que Catalunya segueixi siguent governada des de 600km lluny, des de Madriz, per gent que ni tan sols coneix la llengua catalana, i que als...