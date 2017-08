Salou contra la 'turismefòbia'

Última actualització Dijous, 31 d'agost de 2017 18:30 h

El consistori condemna els atacs contra interessos turístics i subratlla que el sector és "un motor" de l'economia local

El ple de l'Ajuntament de Salou (Tarragonès) ha aprovat aquest dijous una moció contra la 'turismefòbia' en la qual s'han condemnat els atacs violents registrats en les darreres setmanes contra interessos turístics en ciutats com Barcelona i Palma. La proposta, presentada pel grup municipal del PP, l'han signat tots els grups municipals tret del d'ERC. Els republicans han opinat que la moció és "malintencionada en la forma, totalment prescindible en el fons i inútil", però hi han votat a favor perquè estan "en contra de tot tipus de violència".

L'alcalde de Salou, Pere Granados, durant el ple extraordinari del 31 d'agost del 2017 © Roger Segura Comparteix Tweet

Etiquetes economia, Salou, turisme, turismefòbia

Els grups del consistori salouenc han subratllat que el turisme és "un motor" de l'economia local i que aquests fets violents tenen un impacte mediàtic negatiu en l'àmbit local i internacional. Per aquest motiu, s'han emplaçat a debatre sobre el model turístic de futur i a estar amatents a qüestions com la proliferació d'habitatges turístics. L'alcalde, Pere Granados, ha subratllat els beneficis del turisme i ha defensat que, "tot i que pot tenir els seus inconvenients, possiblement és la indústria menys contaminant i la que més valor afegit aporta als municipis turístics i a tot el territori".



La moció subratlla que el municipi de Salou va registrar l'any passat més de 7,5 milions de pernoctacions, amb una mitjana de 4,1 nits d'estada. El text recull també que "els atacs vandàlics dels últims dies a Espanya a empreses turístiques, promoguts principalment per grups afins a la CUP a Barcelona i Mallorca, han arribat a la premsa internacional, que s'ha fet ressò dels 'violents assalts', 'emboscades' i 'actes vandàlics".

Actuar contra la turismefòbia

Els grups municipals han condemnat els fets i han avalat les denúncies realitzades pel Ministeri d'Energia i Turisme i per la Generalitat, i han fet notar que "les administracions ja han decidit actuar judicialment contra aquests brots violents de turismefòbia organitzats per grups radicals minoritaris, que intenten perjudicar la imatge de grans marques i destinacions". Per tot plegat, en el text han mostrat el seu posicionament ferm en defensa del sector turístic.