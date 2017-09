Acord entre DIBA i ICAB per assessorar els ciutadans amb clàusules abusives als seus bancs

Un catalang am señ (que no soc del CNI , sus lo churo per mi mare !) (que no soc del CNI , sus lo churo per mi mare !)

1 de setembre de 2017, 08.06 h









Jo no vui la independensia perquè desicho que los impostos que paguem els catalans servechin per comprar joguets per a l'exèrcit i per als polítics de PP , per fer grans carreteres a Las Hurdes i per construir aeroports als pobles d'España (una , gran i llibre)







A mi m'agrada que Catalunya seguechi siguent gobernada des de 600km lluny, des de Madriz, per gent que ni tan sols conech la llengua catalana, i que als catalans els hagin de TRADUIR AL CASTELLÀ quan tenen un judici als trib... Llegir més