Graupera insinua que darrere de la publicació de El Periódico hi ha el CNI

1 de setembre de 2017, 09.51 h





#9 HAHAHAHA VOLS FER-TE PASSAR PER INSTRU¨¨IT I ESCRIUS " ACAVEN" !!





"acaVen" diu, el xarneguet que vol passar per català.





A les classes de caatalà per funcionaris no et varen ensenyar els verbs? HAHAHAHAHAHAH !