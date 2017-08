[Imatges] Arran penja una estelada gegant a Madrid

Català amb seny Sant cugat Sant cugat

31 d'agost de 2017, 21.15 h

Molt bé indepes. Us felicito. Era necesari després de la pésima imatge que vau donar el día de la mani, a tot el mon.

No entenc perqué no sóu capaços de discutir CAP decisió de l'ANC. És evident que no poden fer-ho bé sempre, són humans. Però clar, com esteu dirigits al 100% per ells, no té sentit que us atreviu a contradir-los en res.

El dissabte la van cagar, nois.



I ara creieu que a Madrit us creuràn? Tard companys, aneu tard.