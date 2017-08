Última actualització Dijous, 31 d'agost de 2017 20:30 h

El think tank suec Arena Idé analitza què implica per a la Unió Europea el procés català

ACN Estocolm .- El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) i el think tank suec Arena Idé han organitzat aquest dijous a Estocolm la conferència “Self-determination within the European Union: the case of Catalonia” (“Autodeterminació dins de la Unió Europea: el cas de Catalunya”). Celebrat només un dia després de la inauguració de la Delegació del Govern de la Generalitat a Copenhaguen, en l’acte, moderat per l’analista en cap de l’Arena Idé, Lisa Pelling, han intervingut Niklas Bremberg, investigador del Programa Europeu de l’Institut Suec d’Afers Internacionals (UI), i el professor associat del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Costa. Segons Pelling, han acollit la conferència des d’una perspectiva europea, per tal “d’estudiar què implica per a la Unió Europea que algunes regions vagin cap a l’autodeterminació o, fins i tot, cap a la independència”.

L’analista de l’Arena Idé, Lisa Pelling, l'investigador del Programa Europeu del UI, Niklas Bremberg, i el professor associat del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, Josep Costa, durant l'acte a Estocolm © ACn Comparteix Tweet

catalunya, diplocat, europa, independencia, think tank

Pelling ha dit que el cas de Catalunya és interessant perquè “inspira moltes persones que busquen apropar la democràcia a la gent”. Tanmateix, ha afirmat que “és difícil veure com poden dividir-se encara més els actuals estats-nació a Europa” i que aquest “és un procés complicat i complex al qual no s’han donat gaires respostes”. Segons Pelling, ha estat precisament aquesta complexitat la que ha portat el think tank suec a acollir aquesta conferència.

Durant la seva intervenció, el secretari general del Diplocat, Albert Royo, ha explicat l’actual situació que es viu a Catalunya als aproximadament quaranta assistents que han assistit a l’acte, celebrat a la seu del think tank suec. Segons Royo, “és útil que Catalunya participi en aquest tipus de debats per tal de poder transmetre el missatge que la situació de Catalunya necessita una solució”. “La gent té dret a donar la seva opinió com a part d’una comunitat”, ha afegit.

Rayo també ha subratllat que “Europa hauria d’evitar la paradoxa que implica que països que han aconseguit la independència amb processos violents estiguin plenament inserits en la comunitat internacional, mentre que Catalunya, que vol exercir el dret d’autodeterminació de manera pacífica i democràtica, està sent menystinguda i bloquejada en termes polítics i legals”.

L’investigador del Programa Europeu del UI, Niklas Bremberg, ha fet referència al conflicte entre legalitat i legitimitat que planteja el cas català i ha afirmat que “si Catalunya realment vol tenir influència dins la UE, cal que ho faci com a estat membre”. Pel que fa a la permanència d’una Catalunya independent dins la UE, Costa s’ha mostrat escèptic que es puguin “expulsar set milions i mig de ciutadans de la UE”.

En la mateixa línia que Bremberg, el professor associat del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Costa, també s’ha referit a les tensions entre legalitat i legitimitat en els casos d’autodeterminació interna i ha remarcat que “una Constitució no pot actuar com a camisa de força per als ciutadans d’un territori”. Costa també ha apuntat que el cas català és un repte i una oportunitat per a la UE.

Albert Royo ha reconegut que els països nòrdics són una prioritat per a Catalunya “per la seva adhesió als valors democràtics”. A més, Rayo ha reconegut que Catalunya s’inspira en aquests països a l’hora de dissenyar una societat en termes socials, polítics i democràtics. “Tenim moltes coses a aprendre d’ells”, ha subratllat.

